экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при «омикрон»-штамме

CentralAsia (CA) -  Симптомы болезни при заражении «омикроном» могут проявиться очень быстро, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По сегодняшним данным, инкубационный период чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — сообщила она.

Она отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению с «дельтой».

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.

Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет «омикрон». По последним данным, случаи заражения им есть более чем в 100 странах.

print
  • Сборная Монголии заняла восьмое место в мировом рейтинге по дзюдо
  • В Душанбе не будет новогоднего концерта и салюта
  • Туркменистан принял председательство в Диалоге женщин-лидеров стран Центральной Азии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com