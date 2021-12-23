В метро Ташкента произошло задымление вагона

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 23 декабря на станции метро «Космонавтов» в одном из вагонов метро произошло задымление. К месту прибыли пожарно-спасательные расчёты, сообщили в МЧС РУз.

«Сегодня, в 12:15 часов на станции метро «Космонавтов» в третьем вагоне состава произошло небольшое задымление. Отметим, что данное задымление не вызвало пожар», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пассажиры были мгновенно выведены на станцию. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

К настоящему моменту у экспертов две версии касательно случившегося: первая – вышла из строя тормозная колодка, вторая – перегорел предохранитель. По данным, вышедший из строя вагон – отправлен на ремонт в депо. Данная станция метро продолжает работу в штатном режиме.