Узбекистан занял одну из худших позиций глобального рейтинга доступности ипотеки

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял 103 место из 111 стран мира в глобальном рейтинге доступности ипотеки.

Согласно исследованию Numbeo, индекс доступности ипотеки в Узбекистане составил 0,28. В свою очередь, средний ипотечный заём достиг отметки в 355,7% от среднего дохода, что превышает доход среднестатистической семьи в 3,5 раза.

Лучшие страны рейтинга — Саудовская Аравия (1-е место, индекс — 5,1), США (2-е место, индекс — 3,4) и Пуэрто-Рико (3-е место, индекс — 3,1). Худшие показатели доступности ипотеки — у Ганы (111-е место, индекс — всего 0,04), Аргентины (110-е место, индекс — 0,09) и Ирана (109-е место, индекс — 0,13).

Среди рассматриваемых в рейтинге стран Казахстан на 71-ом месте (индекс — 0,7). Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан по неизвестным причинам в рейтинге не представлены.