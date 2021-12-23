экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На востоке Узбекистана произошло второе за день землетрясение

CentralAsia (UZ) -  Жители Ферганской области второй раз за день ощутили подземные толчки магнитудой более 3 баллов.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, в Риштанском районе Ферганской области 23 декабря произошло второе за сутки землетрясение.

Подземные толчки ощущались в 12:21 по местному времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 196 км в юго-восточном направлении в Ахангаранском районе.

Сила подземных толчков на территории эпицентра достигла 3,1 баллов на 40,36 градусов северной широты; 71,22 градусов восточной долготы. Глубина 15 км.

Первое за сутки землетрясение произошло в 6:04 утра магнитудой 3,2 балла.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

print
  • ООН и талибы наняли женщин для уборки улиц на севере Афганистана
  • Впервые за свою историю международный аэропорт Ташкента стал прибыльным
  • Самолет «Белавиа», вернувшийся в аэропорт Минска, снова вылетел в Ташкент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com