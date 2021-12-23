На востоке Узбекистана произошло второе за день землетрясение

CentralAsia (UZ) - Жители Ферганской области второй раз за день ощутили подземные толчки магнитудой более 3 баллов.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, в Риштанском районе Ферганской области 23 декабря произошло второе за сутки землетрясение.

Подземные толчки ощущались в 12:21 по местному времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 196 км в юго-восточном направлении в Ахангаранском районе.

Сила подземных толчков на территории эпицентра достигла 3,1 баллов на 40,36 градусов северной широты; 71,22 градусов восточной долготы. Глубина 15 км.

Первое за сутки землетрясение произошло в 6:04 утра магнитудой 3,2 балла.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.