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Путин назвал город, который выбрал бы лично для жизни

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин из городов для личного проживания выбрал бы Санкт-Петербург. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции.

«Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился. Это мой родной город, поэтому прежде всего, когда вы задавали этот вопрос «о желаемом городе для жизни», я подумал о Петербурге», — ответил президент на вопрос журналистки из Великого Новгорода.

При этом Путин добавил, что прежде всего необходимо уделять внимание развитию именно малых городов. «Мы всегда об этом говорим … и предпринимаем усилия по развитию инфраструктуры прежде всего, связанности территорий», — сказал он.

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