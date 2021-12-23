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Минсельхоз РФ предложил привлечь на работу более тысячи граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Минсельхоз РФ может привлечь 1 108 граждан Узбекистана для работы в рамках пилотного проекта. Это следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на сайте по подготовке нормативно-правовых актов.

В настоящее время пилотный проект реализуется в строительстве. Минсельхоз РФ предлагает распространить его и в сельском хозяйстве.

"Минсельхоз России считает, целесообразным осуществить участие в пилотном проекте с целью привлечения граждан Узбекистана для трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере агропромышленного комплекса в количестве 1 108 человек с увеличением предельной численности, установленной пилотным проектом", - говорится в пояснительной записке.

Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями сельского хозяйства РФ являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, уточняется в пояснительной записке.

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