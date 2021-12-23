Путин ответил на вопрос о гарантии ненападения на Украину

CentralAsia (KZ) - Это страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, российский лидер отметил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от полного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи, мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Мы что ли пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит и там будут системы», - сказал Путин.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями», - сказал Путин.

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