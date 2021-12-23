Правительство Японии выделит $433 тысячи на поддержку медучреждений в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Правительство Японии окажет помощь в модернизации инфраструктуры водоснабжения и санитарии в учреждениях первичного звена здравоохранения Сурхандарьинской области, передает unicef.org.

В рамках гранта, который будет передан Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), Япония поддержит учреждения первичного звена здравоохранения в Сурхандарьинской области Узбекистана. На это выделяется 433 тысячи долларов.

«Правительство Японии продолжает оказывать поддержку Узбекистану, а также соседним с Афганистаном странам региона в области здравоохранения, продовольствия и питания, защиты, воды и санитарии через ЮНИСЕФ и другие агентства ООН», - сказал посол Японии в Узбекистане Ёшинори Фуджияма.

В рамках программы планируется реализовать меры по улучшению системы водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в первичных медико-санитарных учреждениях Термезского района Сурхандарьинской области. Они включат строительство водопроводов, установку резервуаров для воды, устройств для смягчения воды и фильтров, строительство и реконструкцию санитарно-технических сооружений, установку солнечных панелей для электричества и горячего водоснабжения, а также объектов по утилизации отходов. Программа также будет поддерживать развитие постоянной эксплуатации и обслуживания современной инфраструктуры.

ЮНИСЕФ реализует проект с марта 2022 года по февраль 2023 года. Ожидается, что около 80 тысяч человек в Термезском районе получат доступ к улучшенным услугам водоснабжения.