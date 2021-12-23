В Узбекистане таможенный контроль отправлений будет теперь осуществляться на почте

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений. Об этом говорится в постановлении правительства от 21 декабря.

Согласно документу, обработка международных курьерских отправлений, их контроль таможенными органами теперь проводится в местах международного почтового обмена. В частности, при доставке железнодорожным и автомобильным транспортом - на специально отведенных таможенных постах, воздушным транспортом - на таможенных постах в международных аэропортах или на прилегающих к ним территориях.

Передача отправлений работниками почты представителям транспортных организаций будет проходить в присутствии сотрудника таможни. Отмечается, что посылки должны вскрываться почтовыми операторами и поставщиками только в присутствии таможенника.

Кроме того, таможенные пошлины на товары, отправляемые отгрузкой, теперь уплачивают только уполномоченным лицом.

Эти установленные правила не распространяются на письменную корреспонденцию, за исключением небольших пакетов.