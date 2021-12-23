Создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию, - Путин

- Азия и мир, политика
- 17:48, 23 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово «война», заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.
«Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что на Украине могут готовить третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют», — сказал президент.
Он отметил, что Москва не может не реагировать и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.
«Мы должны ... жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы», — подчеркнул глава государства.
Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.