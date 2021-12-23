В России за сутки выявлено 25 667 случаев COVID-19

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 тыс. 667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1971 (7,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 318 тыс. 650 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 236,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 532 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 476 тыс. 181 человек.