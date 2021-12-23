В России от COVID-19 скончались 1002 человека за сутки

CentralAsia (CA) -

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1002 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 55.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 301 тыс. 271 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,3 млн, из них выздоровели — 9,1 млн, под медицинским наблюдением остается 1 млн 476 тыс. 181 пациент.