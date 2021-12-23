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У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном, - Путин

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции рассказал об отношениях России с Казахстаном, а также признался, что рассчитывает на приезд Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит.

Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан является для России одним из близких союзников.

«У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены и первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и сейчас подхвачены эти направления с новым президентом, с которым у меня очень близкие и дружеские отношения сложились», - сказал он.

Президент России также отметил, что пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались.

«Но, я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю. Руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие», - поделился Путин на пресс-конференции.

Также российский лидер назвал экономику и изменение структуры экономических связей приоритетным направлением сотрудничества с Казахстаном.

«Мы сотрудничаем с Казахстаном и как со страной, которая является активным членом ОДКБ. Обращаю внимание, что военное оборудование, техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам в основном. Первый президент Казахстана был инициатором создания ЕАЭС. Поэтому я очень рассчитываю на то, что темп (развития отношений России и Казахстана), набранный нами, и качество будут сохранены», - дополнил Путин.

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