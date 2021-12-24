Церемония гашения юбилейной марки 30-летия деятельности Peace Corps США в Монголии

CentralAsia (MNG) - 23 декабря в Министерстве иностранных дел состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 30-летию начала деятельности Корпуса мира США в Улан-Баторе и прибытию первых добровольцев в Монголию.

В мероприятии приняли участие госсекретарь Министерства иностранных дел Н.Анхбаяр, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии Майкл Клечески, страновой директор Корпуса мира США в Монголии Ким Мансарай и исполнительный директор компании «Монгол Шуудан» - «Монгольская почта» Б.Анхбаатар. На почтовой марке на тему «Монгол дахь АНУ-ын Энх тайвны корпусын 30 жилийн ой» - «30-летие Корпуса мира США в Монголии» изображен волонтер Корпуса мира, обучающий школьников английскому языку, а также вид Улан-Батора и логотип Корпуса мира.

Исполнительный директор компании «Монгол Шуудан» Б.Анхбаатар вручил памятные марки почетным гостям, принявшим участие в церемонии гашения.

Peace Corps — независимое федеральное агентство управляемое правительством Соединенных Штатов и оказывающая международную помощь в социально-экономическом развитии. Программа была учреждена Указом 10924, изданным президентом Джоном Ф. Кеннеди в марте 1961 года и утвержденным Конгрессом 22 сентября 1961 года с принятием Закона о Корпусе мира (75 Stat. 612).

По сей день 1429 добровольцев Корпуса мира США работают во всех 21 аймаках страны. На протяжении многих лет Корпус мира последовательно осуществлял краткосрочные и долгосрочные программы в области образования, здравоохранения, развития детей и молодежи в регинонах, бизнеса, окружающей среды и развития НПО, включая программу обучения английскому языку. Все эти программы внесли ценный вклад в социальное развитие Монголии.

Волонтеры — американские граждане, обычно с высшим образованием, которые работают за границей в течение двух лет после трех месяцев обучения. Волонтеры работают с правительствами, школами, некоммерческими организациями, неправительственными организациями и предпринимателями в сфере образования, развития молодежи, общественного здравоохранения, бизнеса, информационных технологий, сельского хозяйства и окружающей среды. После 24 месяцев службы волонтеры могут запросить продление срока службы.

Согласно закону, цель Корпуса мира состоит в том, чтобы:

Продвигать мир во всём мире и дружбу при посредстве Корпуса мира, который должен направлять в заинтересованные страны и территории мужчин и женщин из Соединённых Штатов, имеющих необходимую квалификацию для службы за рубежом и готовых служить, при необходимости, в тяжелых условиях, чтобы помочь людям этих стран и территорий обеспечить их потребность в обученном персонале.

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