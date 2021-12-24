Монголы выращивают лекарственные грибы из пищевых отходов облепихи. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Студент магистратуры Монгольского сельскохозяйственного университета С.Мөнхжаргал провела эксперимент с использованием биологических отходов животного происхождения, веток облепихи и отходов семян для выращивания всемирно известного лекарственного гриба Cordyceps militaris.

С.Мөнхжаргал, которая впервые представила монголам гриб Pleurotus ostreatus «Вёшенка устричная», сегодня удалось объединить грибоводов в рамках НПО «Производственно-сбытовая цепочка по выращиванию грибов». Вместе они будут работать вместе, чтобы повысить осведомленность о важности культивируемых грибов, повысить урожайность и активизировать эксперименты и исследования лекарственных и других новых видов грибов.

Стоит отметить, что цена на съедобные грибы составляет 5 долларов, а на лекарственные — 500 долларов.

«Плоды облепихи вокруг бассейна Увса в Монголии были признаны во всем мире за высокое содержание витамина С. Итак, мы изучаем пользу выращивания лекарственных грибов на отходах облепихи. Цена на съедобные грибы — 5 долларов, на лекарственные — 500 долларов. Операция выращивания точно такая же», - сказала Мөнхжаргал.

«Наша магистрантка С.Мөнхжаргал экспериментирует с выращиванием кордицепса, всемирно известного и дорогого гриба, на сырье монгольского животноводства, шерсти, кашемире и отходах облепихи. Этот гриб естественным образом растет на насекомых с твердой оболочкой и убивает их. Этот вид рода Кордицепс содержит вещества с представляющими интерес биологическими и фармакологическими свойствами», - говорит Х.Алтанцэцэг, доктор и профессор Монгольского национального университета.

Кордицепс (лат. Cordyceps) — род спорыньёвых грибов, пиреномицеты, паразитирующие на определённых видах насекомых.

Гриб назвали так, потому что весной пробиваясь наружу он образует темно-коричневое плодовое тело, напоминающее булаву. Cordyceps — сочетание латинских слов: cord — «булава» и ceps — «голова».

В природе встречается более 400 различных видов кордицепсов. В китайской народной медицине считается тоником, афродизиаком и омолаживающим средством.

Настоящие исследования кордицепса начались только с 2008 года, хотя биологически активные вещества этого гриба начали выделять на много раньше.

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