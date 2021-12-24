Самобытный монгольский сыр из молока яка производится на высоте 3000 метров. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Мастера сыроварения со всей Монголии собрались, чтобы представить свою продукцию.

Сыр, произведенный в Монголии, имеет характерный вкус из-за разнообразия природных регионов и экстремальных погодных условий, в зависимости от характеристик молока местных животных.

Примером этого является сыр як, который производят на высоте 3000 метров в Монгольском Алтае.

Яки, которые встречаются в Монголии, дают очень мало молока, но содержат много жира, что делает их идеальными для производства высококачественного сыра.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) заявила, что будет поддерживать своих производителей сыра и прилагать все усилия, чтобы вывести свою продукцию на мировой рынок.

«Когда мы делаем сыр в Монголии, мы делаем его кустарным или артизанским способом. Это не монгольская традиция, а традиционная технология, производимая во всем мире. Я думаю, что направление производства промышленных сыров для нас, монголов, не имеет большого значения. Какие варианты у монголов? Благодаря большой площади и множеству природных зон, можно производить небольшое количество уникальных высококачественных продуктов, в зависимости от характеристик растений, ветра, домашнего скота и животных в данном районе. В этом году мы произвели более 160 тонн сыра», - говорит Я. Энхээ директор компании Cheese Republic, артизан-мастер сыроварения.

«Наша главная особенность в том, что мы делаем сыр из молока яка, который пасется на высоте 3000 метров над уровнем моря. На высоте 3000 м растет более 500 видов лекарственных растений. Растущие здесь травы полезны при многих недугах. Канадские ученые даже показали, что это может хорошо повлиять на людей, больных раком. Поэтому я хочу сказать всем, что наш сыр — очень редкий продукт хорошего качества, потому что он сделан из молока животных, которые едят эти травы».

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