В столице Монголии втрое больше машин, что приводит к пробке. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Согласно исследованию, проведенному Управлением губернатора города, жители Улан-Батора проводят 2,5 часа в день и 35 дней в году в пробках.

Полная стоимость этой упущенной возможности составляет 2,7 триллиона тугриков ($ 948 млн), и ожидается, что к 2025 году эта сумма вырастет до 24 триллионов тугриков ($ 8,4 млрд), если сохранится текущая тенденция, когда 78 процентов дорог в Улан-Баторе будут переполнены.

По словам Намууна, начальника управления дорожным движением города, пропускная способность дорог Улан-Батора составляет 20-25 км / ч со средней скоростью 230 000 автомобилей, однако в среднем ежедневно в столичном городе задействовано 620 000 автомобилей. Это означает, что трафик в три раза превышает среднюю скорость, которая составляет 7-13 км / ч.

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