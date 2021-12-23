В Узбекистане производство электроэнергии за год увеличилось на 9 процентов

CentralAsia (UZ) - По данным Госкомстата республики, в январе-ноябре 2021 года крупными предприятиями Узбекистана произведено 63,3 млрд кВт*ч электроэнергии.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства электроэнергии увеличился на 5,2 млрд кВт*ч. Темп роста составил 9,0 %.

В общем объеме электроэнергии, производимой предприятиями по производству электроэнергии в республике:

Ташкентская область – 23%

Сырдарьинская область – 22,7%

Кашкадарьинская область – 19%

Навоийская область – 15,8%.