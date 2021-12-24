В аймаке Өвөрхангай введен в эксплуатацию завод по переработке 1 млн кожевенного сырья в год

CentralAsia (MNG) - ООО «Арьс ирээдуй», ООО «Ноос ирээдуй» и Монгольская кожевенная ассоциация совместно создали завод по переработке кожи для производства одного миллиона животных в год с инвестициями в 2,7 миллиарда тугриков (примерно $ 950 тыс.).

« Я рад, что создание фабрики создает более 100 рабочих мест и дает возможность увеличить доход животноводческих хозяйств, превращая обесцененные шкуры и кожи животных в продукты с добавленной стоимостью и поставляя их на рынок. Аймак во всех отношениях поддержал ввод завода в эксплуатацию и предоставил объект международного стандарта очистных сооружений мощностью 700 кубометров в сутки. Завод будет обеспечивать не только внутренний спрос, но и экспорт, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с Турцией и Узбекистаном», - сказал А.Ишдорж, губернатор аймака Өвөрхангай.

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