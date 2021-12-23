экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Послом Узбекистана в КНР станет бывший замглавы МИДа Фарход Арзиев
Фарход Арзиев
Фарход Арзиев

CentralAsia (UZ) -  Первый замминистра иностранных дел РУз Фарход Арзиев будет назначен на вакантный пост посла Узбекистана в КНР.

Китайский МИД выдал одобрение на кандидатуру Ф.Арзиева, сообщил Телеграм-канал "Нигох".

Ожидается, что уже в январе следующего года Ф.Арзиев отправится в Пекин.

Экс-посол Узбекистана в Китае Бахтиер Саидов, проработавший в этой должности с 2017 года, в ноябре текущего был назначен министром народного образования Узбекистана.

print
  • В столице Монголии втрое больше машин, что приводит к пробке. ВИДЕО
  • В России от COVID-19 скончались 1002 человека за сутки
  • В Турции более 60 человек скончались от отравления алкоголем


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com