Послом Узбекистана в КНР станет бывший замглавы МИДа Фарход Арзиев

- Узбекистан, общество
- 20:51, 23 декабря 2021
- Просмотров: 209
Фарход Арзиев
CentralAsia (UZ) - Первый замминистра иностранных дел РУз Фарход Арзиев будет назначен на вакантный пост посла Узбекистана в КНР.
Китайский МИД выдал одобрение на кандидатуру Ф.Арзиева, сообщил Телеграм-канал "Нигох".
Ожидается, что уже в январе следующего года Ф.Арзиев отправится в Пекин.
Экс-посол Узбекистана в Китае Бахтиер Саидов, проработавший в этой должности с 2017 года, в ноябре текущего был назначен министром народного образования Узбекистана.