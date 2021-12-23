Послом Узбекистана в КНР станет бывший замглавы МИДа Фарход Арзиев

Фарход Арзиев

CentralAsia (UZ) - Первый замминистра иностранных дел РУз Фарход Арзиев будет назначен на вакантный пост посла Узбекистана в КНР.

Китайский МИД выдал одобрение на кандидатуру Ф.Арзиева, сообщил Телеграм-канал "Нигох".

Ожидается, что уже в январе следующего года Ф.Арзиев отправится в Пекин.

Экс-посол Узбекистана в Китае Бахтиер Саидов, проработавший в этой должности с 2017 года, в ноябре текущего был назначен министром народного образования Узбекистана.