Суд Швеции конфисковал более $293 млн, связанные с Гульнарой Каримовой

CentralAsia (UZ) - Федеральный уголовный суд постановил конфисковать более 293 миллионов долларов (около 270 миллионов шв. франков), принадлежащих подставной компании, связанной с Гульнарой Каримовой.

Компания под названием Takilant, бенефициарным владельцем которой являлась дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более 350 млн долларов.

Суд пришел к выводу, что значительная часть этой суммы должна быть конфискована, так как несколько человек, причастных к делу, включая саму Гульнару Каримову и ее помощника, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Однако около 70 млн долларов будут все-таки компании Takilant возвращены. Причина? Следствием не было установлено, что все эти активы, которые связаны с несколькими компаниями, были получены в результате преступления. Об этом говорится в заявлении Федерального уголовного суда, опубликованном в среду 22 декабря 2021 года.

Решение суда закрывает еще одну главу в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Позднее расследование было расширено, в него были включены еще два человека — сама Г. Каримова (после снятия с нее дипломатического иммунитета в 2013 году) и ее родственник.

Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Г. Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более 555 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. В 2019 году Швейцария заявила, что 130 миллионов долларов будут возвращены в Узбекистан.