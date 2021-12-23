Повара из Узбекистана приготовили благотворительный узбекский плов в Афганистане

CentralAsia (UZ) - 23 декабря в афганском городе Мазари-Шариф состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Республики Узбекистан братскому народу Афганистана.

В ходе мероприятия поварами из Узбекистана был приготовлен благотворительный узбекский плов, которым были угощены все присутствовавшие, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Данная гуманитарная помощь, состоящая из муки, риса, сахара, продуктов питания, товаров первой необходимости, одежды, текстильной продукции и угля общим весом более 4 тысяч тонн, стала жестом доброй воли узбекского народа Афганистану, сообщили в МИД РУз.

Выступивший на церемонии заместитель министра иностранных дел Временного правительства Афганистана Шер Аббас Станикзай от имени всего афганского народа выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказываемое внимание, поддержку, а также за солидарность в трудные для страны времена.

А.Станикзай подчеркнул, что афганский народ всегда чувствовал братское отношение Главы Узбекистана, поэтому новые власти страны все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану.

Губернатор провинции Балх Кудратилла Абу Хамза отметил своевременность данного гуманитарного содействия, его особую значимость для афганского народа в зимний период.

Выступившие на церемонии представители общественности Афганистана отметили, что данная помощь будет способствовать предотвращению массового голода в стране, тяжелейшего гуманитарного и продовольственного кризиса.