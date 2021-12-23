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Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту

CentralAsia (UZ) -  Россия, Китай и Казахстан по итогам текущего года вошли в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана.

По данным Государственного комитета статистики РУ, по итогам 11 месяцев 2021 года больше всего товаров закуплено из России – 4,73 млрд долларов, Китая – 4,4 млрд долларов, Казахстана - 2,48 млрд долларов, Республики Корея – 1,63 млрд долларов и Турции – 1,49 млрд долларов.

«На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (17,7%), Российской Федерацией (17,4%), Казахстаном (9,3%), Турцией (8,0%), Республикой Корея (4,4%), Кыргызстаном (2,2%) и Германией (1,8%)», - сообщает Госкомстат РУз.

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