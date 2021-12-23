Турецкая лира продолжила расти после ввода экстренного плана Эрдогана

CentralAsia (CA) - Турецкая лира продолжает расти к доллару после обвала в начале недели до рекордного значения. На торгах в четверг курс американской валюты к лире упал на 6,2%, до 11,3 лиры за доллар по состоянию на 18:06 мск. В течение дня падение достигало 15%, а курс доллара опускался до 10,23 лиры.

На прошлой неделе Центробанк Турции продолжил смягчение денежно-кредитной политики и снизил учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение турецкой лиры. В понедельник, 20 декабря, курс доллара преодолел рекордную отметку — 18,4 лиры за доллар. Из-за обвала лиры и падения фондовых индексов несколько раз приостанавливалась работа Стамбульской фондовой биржи. По сравнению с началом года потери турецкой валюты достигли 60%, из которых около 40% она потеряла за последний месяц.

Вечером в понедельник, 20 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал инвесторам защиту от колебаний курса валюты, что вызвало резкий рост турецкой лиры. В частности, он пообещал, что если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, то гражданам будет выплачиваться компенсация, а также объявил о других экстренных мерах поддержки валюты. На торгах во вторник, 21 декабря, курс американской валюты в моменте падал на 20%, до 11,09 лиры.

Чрезвычайные меры по укреплению турецкой лиры, объявленные Эрдоганом, стали не единственным фактором, который помог лире укрепиться. После выступления президента Турции на рынке было продано около $1 млрд, сообщал Reuters со ссылкой на заявления главы Ассоциации турецких банков Алпаслана Чакара. По информации агентства, валютные резервы Центрального банка Турции только в понедельник и вторник сократились почти на $6 млрд.

Экономический эксперимент, фактически проводимый в Турции, противоречит мнению мировых центральных банков, которые применяют жесткую денежно-кредитную политику — повышают ставки для сдерживания инфляции и, как следствие, поддержки национальных валют. Реджеп Тайип Эрдоган выступает против роста процентных ставок, полагая, что такой подход разгоняет инфляцию, а не сдерживает ее рост. С сентября 2021 года Центральный банк Турции снизил ключевую ставку с 19% до 14%.

В JP Morgan заявили, что рынки ожидают серьезного разворота в денежно-кредитной политике страны и прогнозируют повышение ключевой процентной ставки в Турции в следующем году, сообщил Reuters.