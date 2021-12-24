экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Украины опроверг слова Путина о подготовке наступления в Донбассе
Предыстория: Создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию, - Путин

CentralAsia (CA) -  Украина не занимается подготовкой военной операции в Донбассе, как предполагает президент России Владимир Путин. Об этом заявил порталу УНИАН представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности», — сообщил он, указав, что Киев стремится только к миру.

Николенко указал, что украинские власти постоянно прилагают усилия, чтобы «сдвинуть с места» процесс мирного урегулирования, в частности в «нормандском формате». По его мнению, эти действия демонстрируют настрой Украины на мирный процесс, а делегация страны проделала «титаническую» работу для установления режима прекращения огня 22 декабря.

«Призываем Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины», — заключил представитель украинского министерства, отметив, что жители по обе стороны линии разграничения заслужили мир и спокойствие.

Предположение о подготовке новой военной операции Путин озвучил в ходе пресс-конференции 23 декабря. «Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что на Украине могут готовить третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей», — сказал он. Путин добавил, что Москва в случае наступление Киева на Донбассе вынуждена реагировать и «что-то делать».

По словам российского президента, Россия не может все время жить с «оглядкой», что со стороны Украины «долбанут».

Кроме того, в ходе ответов на вопросы журналистов президент России заявил, что украинские военные обстреливают Донбасс «в ежедневном режиме». Путин также добавил, что Москва и Киев некоторое время назад договорились, что только вышестоящий руководитель может отдать приказ на ответный огонь с любой стороны. «Киевские власти взяли потом и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось», — отметил он.

print
  • Врачи предупредили о похожем на сепсис последствии COVID-19 у детей
  • Церемония гашения юбилейной марки 30-летия деятельности Peace Corps США в Монголии
  • Врач назвал продукт снижающий риск развития деменции на 40%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com