- Туркменистан, общество
- 23:57, 23 декабря 2021
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CentralAsia (TM) - Российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» одобрили к применению в Туркменистане в качестве отдельной прививки и бустера. Об этом 23 декабря сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем Telegram-канале.
«Российский фонд прямых инвестиций сообщает об одобрении «Спутник Лайт» как самостоятельной вакцины и универсального бустера в Туркменистане», – отмечается в сообщении.
Усиливающая или бустерная прививка используется для ревакцинации, которая обычно проводится через полгода после основной прививки.
Новость на английском РФПИ продублировал в своем Twitter.
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрен в Туркменистане
Туркменистан стал 23-м государством, где одобрили применение однокомпонентной российской вакцины.
В январе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по ускоренной процедуре зарегистрировало двухкомпонентную российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
Как пишет агентство Нronikatm, 8 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что «в Туркменистане вакцинировано более 70% населения».