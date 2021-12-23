Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрен в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» одобрили к применению в Туркменистане в качестве отдельной прививки и бустера. Об этом 23 декабря сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем Telegram-канале.

«Российский фонд прямых инвестиций сообщает об одобрении «Спутник Лайт» как самостоятельной вакцины и универсального бустера в Туркменистане», – отмечается в сообщении.

Усиливающая или бустерная прививка используется для ревакцинации, которая обычно проводится через полгода после основной прививки.

Новость на английском РФПИ продублировал в своем Twitter.

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрен в Туркменистане

Туркменистан стал 23-м государством, где одобрили применение однокомпонентной российской вакцины.

В январе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по ускоренной процедуре зарегистрировало двухкомпонентную российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Как пишет агентство Нronikatm, 8 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что «в Туркменистане вакцинировано более 70% населения».