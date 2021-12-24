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Президент Нгуен Суан Фук принял нового посла Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Нгуен Суан Фук принял послов Монголии, Нигерии, Тимора-Лешти и Алжира, прибывших для вручения верительных грамот 23 декабря.

В беседе с послом Монголии Жигжээ Сэрээжав президент Вьетнама попросил обе страны ускорить подписание меморандума о взаимопонимании по экономическому и торговому сотрудничеству, облегчить доступ их продукции на рынки друг друга и как можно раньше открыть прямой воздушный маршрут, чтобы улучшить ситуацию. экономических, торговых и туристических связей и в ближайшем будущем довести объем двусторонней торговли до 100 миллионов долларов США.

Он попросил Монголию и далее поддерживать позицию АСЕАН и Вьетнама по мирному урегулированию споров в Восточном море. Он заверил, что министерства и ведомства Вьетнама будут помогать послу выполнять свои обязанности во время его пребывания в стране.

В ответ дипломат пообещал приложить все усилия, чтобы способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами, особенно в сфере экономики и обмена людьми.

Нгуен Суан Фук — вьетнамский политический и государственный деятель, президент Социалистической Республики Вьетнам с 5 апреля 2021 года. Избран на должность на 11 сессии Национального собрания СРВ XIV созыва. Занимал должность премьер-министра Вьетнама с 7 апреля 2016 года по 5 апреля 2021 года.

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