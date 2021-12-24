Тайвань передал НИЦИЗ Улан-Батора изоляционные экраны

CentralAsia (MNG) - Представительство Тайваня в Монголии от имени правительства Тайваня и благотворительного фонда Ци Жи пожертвовало изоляционные экраны Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

В общей сложности передаются в дар 200 изоляционных экранов, которые будут использоваться для приема пациентов и обеспечения экстренной защиты для персонала скорой медицинской помощи.

Изоляционный экран был разработан врачом больницы Ци Цзи в Хуа Лиене, Тайвань, и идеально подходит для использования в неотложной медицинской помощи перед тем, как доставить пациента в больницу. В использовании изоляционного экрана может подключается ИВЛ напрямую, и медицинский персонал может оказать первую помощь пациенту во время использования.

«С момента вспышки тайваньское правительство пожертвовало Монголии противоинфекционные снаряжения на сумму 500 000 долларов. Необходимое оборудование, такое как защитная одежда и маски для использования в зонах изоляции. Поэтому мы всегда готовы помочь в случае необходимости», - сказала Грейс Дж. Р. Лю, представитель Тайбэйской торгово-экономической миссии в Улан-Баторе.

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