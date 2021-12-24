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В Узбекистане сожгли почти 20 тысяч фальшивых долларов (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Наманганского городского отдела бюро принудительного исполнения сожгли фальшивые иностранные купюры на общую сумму 19,5 тысяч долларов. Об этом сообщает УзА.

Согласно изданию, владелец поддельных долларов, сговорившись с гражданином Кыргызстана, планировал обменять поддельные 19,5 тысяч долларов на подлинные 12 тысяч. Однако, мошенников поймали с поличным.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что ранее злоумышленники обменяли 6,8 тысяч долларов поддельных купюр на реальные 4 тысячи долларов.

Мужчин задержали, а фальшивые купюры сожгли.

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