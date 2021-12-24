В Узбекистане сожгли почти 20 тысяч фальшивых долларов (фото)

- Узбекистан, происшествия
- 9:22, 24 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники Наманганского городского отдела бюро принудительного исполнения сожгли фальшивые иностранные купюры на общую сумму 19,5 тысяч долларов. Об этом сообщает УзА.
Согласно изданию, владелец поддельных долларов, сговорившись с гражданином Кыргызстана, планировал обменять поддельные 19,5 тысяч долларов на подлинные 12 тысяч. Однако, мошенников поймали с поличным.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что ранее злоумышленники обменяли 6,8 тысяч долларов поддельных купюр на реальные 4 тысячи долларов.
Мужчин задержали, а фальшивые купюры сожгли.