В Узбекистане сожгли почти 20 тысяч фальшивых долларов (фото)

В Узбекистане сожгли почти 20 тысяч фальшивых долларов

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Наманганского городского отдела бюро принудительного исполнения сожгли фальшивые иностранные купюры на общую сумму 19,5 тысяч долларов. Об этом сообщает УзА.

Согласно изданию, владелец поддельных долларов, сговорившись с гражданином Кыргызстана, планировал обменять поддельные 19,5 тысяч долларов на подлинные 12 тысяч. Однако, мошенников поймали с поличным.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что ранее злоумышленники обменяли 6,8 тысяч долларов поддельных купюр на реальные 4 тысячи долларов.

Мужчин задержали, а фальшивые купюры сожгли.