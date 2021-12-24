экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии зарегистрирован 188 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлен 188 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 тыс. 251.

Из новых случаев 90 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 95 были выявлены в регионах страны, и 3 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 715 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 052 — в тяжелом, 250 — в критическом и 40 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 2 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 980.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ВОЗ выступила против программ усиления вакцинации
  • Узбекистан и Иран разработают «Дорожную карту» по расширению сотрудничества
  • В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 15 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com