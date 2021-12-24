За сутки в Монголии зарегистрирован 188 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлен 188 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 тыс. 251.

Из новых случаев 90 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 95 были выявлены в регионах страны, и 3 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 715 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 052 — в тяжелом, 250 — в критическом и 40 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 2 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 980.

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