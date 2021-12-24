Врач назвал продукт снижающий риск развития деменции на 40%

CentralAsia (CA) - Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, который снижает риски развития деменции.

Специалист заявил, что употребление такой рыбы, как скумбрия, поможет избежать деменции. По его словам, этот продукт богат витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40%. Агапкин уточнил, что скумбрия является одним из основных источников витамина B12 — в горбуше, к примеру, этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.

Его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот.

«Для профилактики атеросклероза организму человека необходимы жирные кислоты Омега-3. Они улучшают свойства клеточных мембран», - уточнил Гинзбург.

Ранее Агапкин рассказал об опасности постоянного чувства голода. По его словам, такое нарушение пищевого поведения может сигнализировать о недостатке определенных витаминов или микроэлементов в организме. Также, как отметил врач, постоянное чувство голода может говорить о скрытой депрессии.