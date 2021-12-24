Узбекистан и Казахстан в 2025 году начнут строительство дороги Кызылорда- Учкудук за $172 млн

CentralAsia (UZ) - Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве автомобильной и железной дороги Кызылорда — Учкудук. Об этом пишет LS со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Соответствующее соглашение стороны подписали в декабре текущего года.

Ожидается, что протяженность автотрассы составит 280 км. В 2024—2025 годы планируется разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО), а с 2025 года начать строительство дороги в течение двух-трех лет.

«Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги составит 75 млрд тенге (около $172 млн), включая затраты в размере 5 млрд тенге ($11,4 млн) на строительство пункта пропуска», — сообщили в министерстве.

Автотрасса будет частью международного коридора Кызылорда — Жезказган — Павлодар — граница России.

Кроме того, Узбекистан инициирует строительство новой железнодорожной линии Кызылорда — Учкудук. Подписан план совместных действий, планируется проведение экономический анализ для разработки ТЭО.

По данным издания, это не единственная железнодорожная дорога в планах двух стран.

Для увеличения туристического потенциала прорабатывается вопрос строительства высокоскоростной магистрали Туркестан — Шымкент — Ташкент в 2021—2024 годы за 160 млрд тенге ($367 млн). Этот проект позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии, увеличит пассажиропоток до 1,9 млн пассажиров в год со скоростью движения 250 км/ч.