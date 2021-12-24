Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

CentralAsia (CA) - Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Рождественская открытка со всем семейством появилась на сайте организации ветеранов Team Rubicon, которую поддерживают герцог и герцогиня Сассекские.

На опубликованной фотографии двухлетний Арчи-Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет. В сопроводительном тексте герцог и герцогиня сообщают, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd — Team Rubicon (@TeamRubicon) December 23, 2021

Меган Маркл родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

Девочка получила имя в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. Королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет.

В конце июля Лилибет признали наследницей престола. Дочь герцога и герцогини Сассекских занимает восьмое место в линии престолонаследия.