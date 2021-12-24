экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

CentralAsia (CA) -  Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Рождественская открытка со всем семейством появилась на сайте организации ветеранов Team Rubicon, которую поддерживают герцог и герцогиня Сассекские.

На опубликованной фотографии двухлетний Арчи-Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет. В сопроводительном тексте герцог и герцогиня сообщают, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

Меган Маркл родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

Девочка получила имя в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. Королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет.

В конце июля Лилибет признали наследницей престола. Дочь герцога и герцогини Сассекских занимает восьмое место в линии престолонаследия.

print
  • В Узбекистане производство электроэнергии за год увеличилось на 9 процентов
  • В России от COVID-19 скончались 1002 человека за сутки
  • Суд Швеции конфисковал более $293 млн, связанные с Гульнарой Каримовой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com