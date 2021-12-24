Психолог рассказала о возникновении лунатизма у детей

CentralAsia (CA) - Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, почему у детей возникает лунатизм. Об этом она сообщила «Мосленте».

По словам специалиста, лунатизм появляется из-за сбоя в работе нервной системы ребенка, а проблемой сомнамбулизма профессионально занимаются неврологи.

Психолог пояснила, что не любой ребенок может внезапно начать ходить во сне. По ее словам, не стоит сильно тревожиться из-за случаев, освещаемых в СМИ, когда лунатики выходят из дома или выпадают из окон.

«В таких случаях родители ребенка скорее всего в курсе проблем, это не случается внезапно, и о сложностях в психике у ребенка взрослые знают и по другим сигналам», — отметила Зиновьева.

По словам психолога, лунатизм обычно выявляют у детей в возрасте от 3 до 4 лет, в большинстве случаев, по достижению 14-летнего возраста болезнь перестает давать о себе знать, и лишь у 1% людей она остается на всю жизнь.

Она также подчеркнула, что утверждать об однозначном влиянии каких-то факторов на появление лунатизма невозможно. При этом не всегда возникновение сомнамбулизма связано с психологическими особенностями.

Лунатизм — расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. Оно классифицируется как расстройство сна, относящееся к семейству парасомний. Снохождение возникает обычно во время неполного пробуждения от глубокой фазы медленного сна и провоцирует на действия, свойственные бодрствующему человеку. Зачастую это простые и безопасные действия: подъём в постели, хождение, уборка, но могут быть и довольно опасными: приготовление пищи, вождение, жестокое поведение, хватание за воображаемые предметы.