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Президент Узбекистана одобрил дополнительные ассигнования в бюджет

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об увеличении предельных размеров ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, на 2,22 триллиона сумов (около $205,4 млн).

Дополнительные средства будут направлены на субсидии учреждениям дошкольного образования, образованные на основе государственно-частного партнерства, фермерам и зерноводческим кластерам, реализующим государству зерно

«По пять миллионов сумов (менее $500) будут направлены на единовременную помощь каждой семье до пяти человек в Муйнакском районе и на благоустройство 21 махалли с социально-экономическими проблемами в Каракалпакстане», — говорится в документе.

Кроме того, дополнительные средства предназначены на проект питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области, на расходы по реновации аварийных и морально устаревших многоквартирных домов, на компенсацию за земельные участки, изъятые для государственных и общественных нужд и другое.

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