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В Таджикистане ожидаются снегопад и резкое понижение температуры

CentralAsia (TJ) -  Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает, что 26 и 27 декабря в республике ожидается похолодание, в долинах дождь с переходом в снег.

В горных районах республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях, а также в западных районах ГБАО в эти дни местами ожидается сильный снегопад. Дневная температура в долинно-предгорных районах снизится на 8-10⁰С.

24-27 декабря в некоторых районах синоптики прогнозируют туман.

Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что из-за ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

«Кроме того, прогнозируются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на горных дорогах снежные заносы, накаты и гололедица», - отмечает источник.

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