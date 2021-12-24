Талибы запретили врачам принимать женщин без сопровождения мужчин

CentralAsia (CA) - В афганской провинции Газни «Талибан» запретил оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы в сопровождении родственниц женского пола, передает агентство Etilaatroz.

Отмечается, что в районе Мукур был зафиксирован ряд случаев, когда вместо махрамов-родственников-мужчин девушек сопровождали близкие родственницы женского пола. По мнению властей, такое поведение «аморально и незаконно», и поэтому они призвали врачей не оказывать медпомощь таким женщинам.

Ранее пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.