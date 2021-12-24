Талибы запретили врачам принимать женщин без сопровождения мужчин
- Азия и мир, общество
- 11:43, 24 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - В афганской провинции Газни «Талибан» запретил оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы в сопровождении родственниц женского пола, передает агентство Etilaatroz.
Отмечается, что в районе Мукур был зафиксирован ряд случаев, когда вместо махрамов-родственников-мужчин девушек сопровождали близкие родственницы женского пола. По мнению властей, такое поведение «аморально и незаконно», и поэтому они призвали врачей не оказывать медпомощь таким женщинам.
Ранее пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.