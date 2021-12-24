За сутки в Узбекистане выявлены 165 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:52, 24 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В четверг, 23 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 918. В течение прошедших суток зафиксированы 165 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (54), Ташкентской (28), Самаркандской (17) и Андижанской (15) областях.
Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1475 летальных исходов).
За день выздоровели 153 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 788).
На лечении находятся 1 655 больных COVID-19.