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За сутки в Узбекистане выявлены 165 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 23 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 918. В течение прошедших суток зафиксированы 165 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (54), Ташкентской (28), Самаркандской (17) и Андижанской (15) областях.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1475 летальных исходов).

За день выздоровели 153 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 788).

На лечении находятся 1 655 больных COVID-19.

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