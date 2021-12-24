Посол Монголии встретился с г-жой Нэнси Леу спецсоветником вице-президента США

CentralAsia (MNG) - Посол Ө.Батбаяр провел вводную встречу с г-жой Нэнси Леу, специальным советником вице-президента по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между Монголией и США, в том числе мероприятия и мероприятия, запланированные на 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и США, которая выпадает на 2022 год.

Правительство США признало Монголию в январе 1987 года и учредило свое первое посольство в столице этой страны Улан-Баторе в июне 1988 года. Посольство США официально открылось в сентябре 1988 года. Первый посол США в Монголии Ричард Л. Уильямс не был там резидентом. Джозеф Э. Лейк, первый посол-резидент, прибыл в июле 1990 года. Государственный секретарь Джеймс Бейкер посетил Монголию в августе 1990 года и снова в июле 1991 года. Монголия аккредитовала своего первого посла в Соединенных Штатах в марте 1989 года.

Государственный секретарь Мадлен Олбрайт посетила Монголию в мае 1998 года, а премьер-министр Намбарын Энхбаяр посетил столицу США Вашингтон, округ Колумбия, в ноябре 2001 года. Заместитель государственного секретаря Ричард Л. Армитидж посетил Монголию в январе 2004 года, а президент Монголии Нацагийн Багабанди прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Джорджем Бушем в июле 2004 года. Президент Буш, первая леди Лаура Буш и государственный секретарь Кондолиза Райс посетили Монголию в ноябре 2005 года.

Министр обороны Дональд Рамсфельд посетил в октябре 2005 года, а спикер Палаты представителей Деннис Хастерт посетил Монголию в августе 2005 года. Министр сельского хозяйства Майк Йоханнс возглавил президентскую делегацию в июле 2006 года в связи с празднованием Монголией ее 800-летия. Президент Энхбаяр посетил Белый дом в октябре 2007 года, и два президента подписали Соглашение о вызовах тысячелетия для Монголии.

Соединенные Штаты стремились поддержать движение Монголии к демократии и рыночным реформам, а также расширить отношения с Монголией в первую очередь в культурной и экономической областях. В 1989 и 1990 годах были подписаны культурное соглашение, соглашение Корпуса мира, консульская конвенция и соглашение о заграничной частной инвестиционной корпорации (OPIC). Торговое соглашение было подписано в январе 1991 года, а двустороннее инвестиционное соглашение — в 1994 году. В июне 1999 года Монголии был предоставлен постоянный статус нормальных торговых отношений (NTR) и право на участие в Всеобщей системе преференций (GSP).

В июле 2004 года США подписали Рамочное соглашение о торговле и инвестициях с Монголией, чтобы продвигать экономические реформы и увеличивать объем иностранных инвестиций. В июле 2007 года шесть членов Палаты представителей США посетили Монголию, чтобы открыть программу обмена между законодателями двух стран. Ответный визит состоялся в августе 2007 года, когда пять членов парламента Монголии прибыли в США. В сентябре 2007 года Белый дом объявил о предлагаемом создании Азиатско-Тихоокеанского демократического партнерства, в котором Монголия была приглашена принять участие. Инициатива направлена на создание площадки, в которой свободные нации могут работать вместе, чтобы поддерживать демократические ценности, укреплять демократические институты и помогать тем, кто работает над построением и поддержанием свободных обществ.

В начале 2021 года в рассекреченном секретном документе было обнаружено, что Монголия имеет стратегическое значение для США в продвижении в Индо-Тихоокеанский регион.

В начале 2021 года в рассекреченном секретном документе было обнаружено, что Монголия имеет стратегическое значение для США в продвижении в Индо-Тихоокеанский регион.

В начале 2021 года в рассекреченном секретном документе было обнаружено, что Монголия имеет для США стратегическое значение в продвижении Индо-Тихоокеанского региона.

Нынешний посол в Монголии — Михаил С. Клечески. Он был назначен президентом Дональдом Трампом 2 января 2019 года. Дженнифер Зимдал Галт была послом в Монголии с 15 сентября 2015 года по 10 ноября 2017 года. Пайпер Кэмпбелл была послом США в Монголии с 2012 по 2015 год, сменив Джонатана Аддлтона.

С 2021 года послом Монголии в США является Ө.Батбаяр, сменивший Ё.Отгонбаяр.

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