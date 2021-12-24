В Казахстане за сутки выявлено 460 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 98;

- Карагандинская область – 58;

- Павлодарская область – 48;

- Акмолинская область – 46;

- Костанайская область – 45;

- Северо-Казахстанская область – 41;

- город Алматы – 39;

- Восточно-Казахстанская область – 22;

- Алматинская область – 20;

- Западно-Казахстанская область – 10;

- город Шымкент – 8;

- Атырауская область – 6;

- Актюбинская область – 4;

- Жамбылская область – 4;

- Кызылординская область – 4;

- Мангистауская область – 4;

- Туркестанская область – 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 985 тыс. 016 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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