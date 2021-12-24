Предновогодние цены на основные продукты питания на рынках Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В преддверии новогодних праздников Госкомстат РУз провел исследование цен на центральных дехканских (фермерских) рынках в различных регионах Узбекистана.

Замер цен был осуществлен только за 22 декабря текущего года. В ведомстве указали минимальные и максимальные цены по стране.

говядина на кости (1 кг) — 45 000-68 000 сумов ($4-$6);

баранина (1 кг) — 52 000-80 000 сумов ($5-$8);

картофель (1 килограмм) — 3000-6000 сумов ($0,3-$0,6);

репчатый лук (1 килограмм) — 1200-4000 сумов ($0,1-$0,4);

морковь (1 килограмм) — 1000-4 500 сумов ($0,09-$0,4);

яйца (10 штук) — 7000-15000 сум ($0,7-$0,14);

рис (1 кг) — 5000-17 500 сумов ($0,5-$1,6);

масло растительное (1 литр) — 14000-24000 сум ($1,2-$2,2);

сахар (1 кг) — 7 500-10 500 сум ($0,7-$1).

Отмечается, что в данном исследовании не учитывались цены в супермаркетах, мини-маркетах и магазинах.