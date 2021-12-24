В Казахстане три человека скончались от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 22 декабря, от коронавируса умерли трое человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что все скончавшиеся имели подтвержденный ПЦР-анализ (КВИ+).

Также отмечается, что 22 декабря врачи зарегистрировали 76 случаев пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человека (16 тыс. 010 КВИ+ и 2 тыс. 394 КВИ-), из них в стационарах находится 2 тыс. 921 пациент, на амбулаторном уровне – 15 тыс. 483 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 243 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.

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