В Узбекистане начнут отмечать День предпринимателя

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане учрежден День предпринимателей. Соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Согласно Закону Республики Узбекистан от 23 декабря текущего года, в Узбекистане ежегодно 20 августа отмечается День предпринимателей.

В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.

Встреча прошла во Дворце форумов в Ташкенте. На ней Мирзиёев предложил объявить в стране 20 августа Днем предпринимателя.

По данным Министерства юстиции РУз, сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.