Посол Монголии посетил известного монголоведа Алисию Кампи

CentralAsia (MNG) - Посол Ө. Батбаяр и представители посольства Монголии в США недавно посетили доктора Алисию Кампи, известного монголоведа, которая в течение последних нескольких месяцев находилась в больнице.

Посол особо отметил большой вклад доктора Кампи в развитие монголоведения и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Он представил ей основные мероприятия, которые состоятся в 2022 году по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и США.

Доктор Алисия Кампи — монгольский специалист из США. Сотрудник дипломатической службы Государственного департамента в течение 14 лет работал на должностях в странах Азии (Сингапур, Тайвань, Япония и Монголия) и в представительстве США при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. С 2013 года она является научным сотрудником Центра восточноазиатских исследований Эдвина О. Райшауэра и адъюнкт-профессором Азиатских программ в Johns Hopkins SAIS, где она ведет курс «Строительство Северо-Восточной Азии».

В 2016 году она стала координатором в США. Курс Госдепартамента по изучению регионов Северо-Восточной Азии в Институте дипломатической службы. Она получила степень бакалавра в области истории Восточной Азии в Смит-колледже в 1971 году, получила степень магистра восточноазиатских исследований со специализацией в монгольских исследованиях в Гарвардском университете в 1973 году и провела 2 года на Тайване в университете Фу Джен.

Доктор Кампи получил докторскую степень в области изучения Центральной Евразии и Монголии со специализацией в области китаеведения в 1987 году в Университете Индианы. В июле 2004 г. она была награждена медалью «Дружба» президентом Монголии Н. Багабанди, а в 2011 г. — «Полярной звездой» (высшим орденам Монголии) от президента Ц. Элбэгдорж.

В сентябре 2007 года ей было присвоено звание почетного доктора Государственного университета Монголии. Доктор Кампи опубликовала более 100 статей и глав в книгах по современным монгольским, китайским и евразийским проблемам, а также была гостем китайских программ Радио Свободная Азия.

Она консультирует китайские и западные финансовые институты по вопросам евразийских инвестиций, особенно в горнодобывающем секторе. Ее книга «Влияние Китая и России на американо-монгольские политические отношения в ХХ веке» была опубликована в 2009 году, а ее новая книга о внешней политике Монголии в демократическую эпоху была опубликована в 2018 году.

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