Названы 10 лучших оптических иллюзий 2021 года

CentralAsia (CA) - Оптические иллюзии способны не только «сломать» людской мозг, но и показать на практике, как он работает и воспринимает поступающую информацию.

Ежегодный конкурс Best Illusion of The Year Contest представил список лучших иллюзий года и назвал главного победителя. Им стал британец Мэтт Притчард и его иллюзия под названием «Фантомный ферзь».

В видео демонстрируется шахматная доска и ее отражение в зеркале, в котором можно увидеть «фантомную» белую фигуру ферзя. Иллюзия создается с помощью замаскированного «плаща-невидимки», скрывающего шахматную фигуру под определенным углом обзора.

«Меняющаяся комната», Майкл А. Коэн

Второе место заняла иллюзия, в которой автор Майкл Коэн из Массачусетского технологического института предлагает внимательно взглянуть на зал ожидания научной лаборатории и посмотреть, есть ли в комнате предметы, которые находятся «не на своем месте».

«Заметили ли вы, что большинство предметов медленно переместились или изменились, пока шло видео?» - спрашивается в ролике.

На стоп-кадрах в ролике можно увидеть, какой была комната изначально и как она изменилась в конце. Данная иллюзия является примером феномена «слепота к изменениям», при котором наблюдатели могут не заметить изменения в окружающем мире, происходящие постепенно.

«Двойные кольца», Давэй Бай и Брент Стрикленд

«Как движутся кольца, когда вы смотрите на крест?» - спрашивают авторы.

На видео можно заметить, как кольца на расстоянии вращаются на 360 градусов. Однако, если поместить их ближе, создается впечатление, что они совершают половину оборота в 180 градусов, будто избегая прохождения друг через друга. Однако все вращающиеся кольца идентичны, и иллюзия создается, потому что наше зрение «знает», что кольца не могут проходить сквозь друга друга.

В десятку лучших иллюзий также вошли следующие работы:

«Кроксы и носки», Паскаль Уоллиш и Майкл Карлович

В видео демонстрируется цветовая иллюзия на примере смены цвета обуви и носков, в которой объясняется, что восприятие изменения цвета предмета зависит от того, в каком цвете мы изначально воспринимаем объект.

«Полет над возникающим городом с Колоссом», Кристофер Тайлер и Дэвид Филлипс

В ролике с помощью белых в движении точек можно наблюдать город с высоты птичьего полета, но на паузе зрению представляется просто набор точек. Иллюзия создается за счет того, что зрение распознает объекты благодаря информации о движении и их границах.

«О-ля-ля бокс», Оливье и Хлоя Редон

Геометрическая картонная коробка, показанная на видео, оказывается двумя плоскими листами. Отец и дочь создали иллюзию благодаря обратной перспективе.

«Слайм-рука», Ютаро Сато, Кенто Имаи и Кенри Кодака

С помощью слизи «слайм» ученые из Нагойского университета продемонстрировали, что люди могут воспринимать взаимодействие со «слизистой рукой», как со своей собственной. По словам авторов, иллюзия «слизистой руки» также показывает, что наш гибкий разум может принять альтернативное тело.

«Восходящий объект», Кокичи Сугихара

Лежащий предмет поднимается в зеркале, отражаясь в нем. Визуальный фокус работает благодаря расположению предметов под разными углами и направлениями оси.

«Кубическая путаница», Майкл Чешир

Иллюзия представляет собой двумерную работу, выполненную из дерева. Впечатление глубины и 3D-эффекта создается благодаря игре цвета и теней.

«Призрачное покачивание», Питер Вето

В ролике продемонстрирована иллюзия мерцающих огней, которые движутся с наибольшей амплитудой, нежели источник непрерывного света, несмотря на то, что их движения идентичны