Узбекистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики

CentralAsia (UZ) - Дипломаты посольства Узбекистана провели переговоры с представителями Японского агентства фармацевтической и медицинской продукции («Pharmaceuticals and Medical Devices Agency») во главе с директором офиса Сато Джунко, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи представители агентства ознакомлены со структурой и текущим развитием фармацевтической отрасли Узбекистана, обсуждены возможности сотрудничества в данной сфере.

Достигнута договоренность о налаживании сотрудничества между Агентством «Узфармсаноат» и «Pharmaceuticals and Medical Devices Agency». В частности, японская сторона выразила готовность заключения совместного соглашения о взаимном признании исследований и тестов при регистрации препаратов, а также по другим направлениям сотрудничества. Агентство имеет соответствующие соглашения и меморандумы с европейскими странами, Малайзией, Индонезией, Индией, Республикой Корея, Китаем, Вьетнамом, США и другими государствами. Представители агентства просили направить проект соглашения с предложениями по сотрудничеству.

«Pharmaceuticals and Medical Devices Agency» выразила готовность поделиться опытом работы с узбекскими специалистами, включая применение японских технических регламентов и стандартов в фармацевтики, а также организовать совместные семинары и тренинги в созданном агентством Центре.

Японское агентство фармацевтической и медицинской продукции является независимым административным учреждением, ответственным за обеспечение безопасности, эффективности и качества фармацевтических препаратов и медицинских устройств в Японии. Основные задачи агентства – это тестирование лекарств и медицинских устройств, исследование и получение заявок на регистрацию препаратов на рынке в соответствии с японским фармацевтическим законодательством. Консультации при клинических испытаниях или при подготовке заключений для регистрации (новые заявки на лекарственные препараты (NDA)).