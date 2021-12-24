Японские ученые изобрели телеэкран, который передает вкус еды. Видео

CentralAsia (CA) - Профессор Университета Мэйдзи в Токио создал прибор, который способен синтезировать вкусы. Об этом сообщает Reuters.

Специалист университета Хомей Мияшита представил устройство Taste the TV (TTTV), которое представляет собой умный телеэкран с устройством, которое может синтезировать различные пищевые вкусы. По словам ученого, девайс позволит людям попробовать вкусы различных блюд из ресторанов со всего мира в домашних условиях.

Изобретение Мияшиты имеет 10 небольших канистр, в которых находятся различные пищевые добавки. В зависимости от запросов пользователя специальный алгоритм смешивает компоненты, чтобы получить необходимый вкус. После этого получившийся состав в жидком состоянии стекает на специальную подложку, которую можно попробовать языком.

По задумке специалиста, люди могли бы выбирать различные виды пищи на экране, а затем пробовать их вкус. Хомей Мияшита заявил, что данное изобретение может быть полезным в условиях пандемии, когда возможность посещения ресторанов и перелетов между странами ограничена. «Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — отметил профессор.

В демонстрации работы системы принимала участие подопечная профессора Юки Хоу. Она поставила перед Taste the TV задачу выдать вкус шоколада. Спустя некоторое время напылители нанесли соответствующий вкус на пленку.

Сообщается, что прототип системы Миясита построил самостоятельно в течение года. Ученый поделился, что коммерческая версия его изобретения будет стоить около 875 долларов.

Также отмечается, что Taste the TV может использоваться для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для разработки дегустационных викторин. На данный момент изобретением японского специалиста уже заинтересовались несколько предприятий - их заинтересовала идея прототипа, способного придать обычному хлебу, например, вкус шоколада.

Под руководством Мияшиты работают около 30 студентов, с помощью которых он ранее создал умную вилку — аксессуар якобы делает вкус пищи более насыщенным.