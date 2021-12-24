Монгольские врачи выезжают в отдаленные районы, чтобы вакцинировать бустерной дозой пастухов, - Daily Mail

CentralAsia (MNG) - Медбрат Содхуу Галбадрах сжимает коробку с вакциной Covid-19 у себя на коленях, пока он путешествует по ухабистой дороге через отдаленный регион монгольской степи, возвращаясь домой, чтобы предложить скотоводам бустерные дозы.

Трехмиллионная страна приняла одни из самых жестких и устойчивых мер в мире против пандемии коронавируса, закрывая школы на протяжении большей части последних двух лет и закрывая границы. Ее программа вакцинации получила широкое распространение: более 90% взрослых получили две дозы вакцинации против коронавируса.

Но программа бустерной дозы эффективности не пользуется все большей популярностью среди кочевых сообществ из-за дезинформации в Интернете, так и чистой логистической проблеме, которая возникает при достижении удаленных сообществ в такой огромной стране.

Монголия — одна из самых малонаселенных стран в мире, и около трети населения кочуют.

«Во время первой волны люди стояли в очереди (за вакцинами), а я работал до 9 вечера. Были дни, когда я не ходил домой. Теперь только пять-шесть человек приходят на ревакцинацию в день», - сказал Содхуу Галбадрах.

Он сказал, что ежедневно звонит пастухам, чтобы попытаться организовать третий прививок, но часто не может дозвониться, особенно из-за плохой связи по телефону на пастбищах. Это означало, что у органов здравоохранения не было другого выбора, кроме как пойти к пастухам, добавил он.

Обнаружив пустыми несколько домов юртов, Содхуу в сопровождении врача Энхжаргал Пурэв встретил 37-летнего пастуха Энхмаа Пурэв, которая получила ревакцинацию.

«Я планировала сделать ревакцинацию в следующий раз, когда приеду в центр сума (города)», - сказала пастух AFP, сказав, что в этом году она проехала 160 километров со своим мужем, чтобы получить свои первые дозы.

Другой пастух по имени Бадамхуу не смог получить прививку из-за высокого кровяного давления — распространенной проблемы среди пастухов из-за диеты с высоким содержанием холестерина.

«У меня было чрезвычайно высокое кровяное давление после второй дозы [Sinopharm], поэтому я больше не хочу вакцины», - сказал 65-летний пастух Дуламсурэн Гомбожав, который также отказался от укола, когда его предложил Содхуу.

По данным министерства здравоохранения Монголии, было зарегистрировано более 388 тысячи случай Covid и почти 2000 летальных исходов. Число случаев заболевания резко сократилось после того, как были введены вакцины, и Улан-Батор обеспокоен тем, что прогресс не может быть упущен из-за нерешительности в отношении инъекций. Только около 45 процентов взрослых прошли ревакцинацию.

«Молодые люди распространяют слухи или полагают, что Covid похож на грипп, и они могут легко вылечиться, как грипп», - сказал Содхуу AFP во время информационно-пропагандистской кампании. «(Они) думают, что им не нужны вакцины или бустеры».

В тот день, когда AFP присоединилось к медицинской бригаде, они надеялись провести ревакцинацию шести семей пастухов. Только трое приняли.

Но официальный представитель программы вакцинации Батбаяр Очирбат сказал, что после третьего укола доверие постепенно улучшается. С сентября, когда количество ежедневных случаев заболевания достигло пика, превысив 3000, число снизилось в среднем до 200 случаев в день, что, по его словам, частично сводится к увеличению числа случаев заражения.

«Люди начали завоевывать доверие после того, как увидели, что у вакцинированных людей есть бустерные вакцины, у них нет никаких симптомов и они не болеют», - сказал он.

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