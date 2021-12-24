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В России за сутки выявлено 24 703 случая COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 24 тыс. 703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1790 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 343 тыс. 353 случая (+0,24%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 237,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 521 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 456 тыс. 333 человека.

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