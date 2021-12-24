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В России впервые за два месяца от COVID за сутки умерли меньше 1 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 998 человек, передает оперативный штаб.

Ниже отметки в 1 тыс. летальных исходов суточная смертность опустилась впервые более чем за два месяца — в предыдущий раз о таком числе смертей сообщалось 18 октября (тогда тоже умерло 998 человек)

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 75 и Московской области — 57.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 302 тыс. 269 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,3 млн, из них выздоровели — 9,1 млн, под медицинским наблюдением остается 1 млн 456 тыс. 333 пациента.

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